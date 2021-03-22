Дочь Ефремова шокировала признанием об отношениях с мужчиной вдвое старше нее

О травмирующем сексуальном опыте с мужчиной почти в два раза старше себя рассказала дочь актера Михаила Ефремова. Анна Мария, которая просит обращаться к ней в мужском роде и идентифицирует себя как небинарную персону по имени Аэм Тиллмари, в эфире передачи «Звезды сошлись» на YouTube-канале НТВ рассказала о травмировавших ее отношениях со взрослым партнером, пережитых еще в юном возрасте.

Первый сексуальный опыт в жизни Анна Мария испытала в 15 лет. На одном из анонимных форумов она, тогда еще девушка, познакомилась с 27-летним мужчиной, который предложил быть ее другом. Эти отношения травмировали его психику в юном возрасте и наложили отпечаток во взрослой жизни.

Они встречались два года. По словам Тиллмари, родители мало уделяли ему внимание. Отец был очень занят, и в основном за подростком следила гувернантка. Она знала об отношениях школьницы со взрослым мужчиной и не видела в этом ничего плохого, так как молодой человек показался ей очень интеллигентным и воспитанным.

Дочь Ефремова не стала раскрывать подробности сексуального опыта и только отметила, что «когда тебе 15, и ты вступаешь в отношения со взрослым мужчиной, даже если тебе самостоятельно этого якобы хочется, потому что якобы нет какого-то внимания от родителей, то это не совсем здорово... И такие отношения никогда не должны быть одобряемы обществом».

Сейчас Тиллмари советует всем родителям выстраивать со своими детьми доверительные отношения и уделять им больше внимания, чтобы избежать повторения его опыта.

Каверин Дмитрий