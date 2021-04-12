Дельфин продаст 20 пластинок, записанных на рентгеновских снимках

В День космонавтики певец Дельфин презентовал клип на песню «Ладони». В нем он представил медиков как новый героический архетип по аналогии с советским космонавтом.

В конце минувшей недели состоялась премьера трека. Он представлен на основных музыкальных площадках, а все вырученные от его прослушивания деньги пойдут в в помощь семьям погибших во время пандемии медиков, пишет портал SRSLY.

Также в благотворительных целях состоится аукцион, на котором Дельфин, продакшн-студия Live Systema, сервис Planeta.ru и фонд «ВБлагодарность» продадут 20 уникальных пластинок с треком «Ладони». Уникальность их не только в ограниченном тираже, а еще в том, что они по советской методике записаны на рентгеновские снимки.

Первые три комплекта пластинок сделаны вручную из папок больничных дел.