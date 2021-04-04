Комикесса обвинила "Модный приговор" в ложном монтаже съемок с ее персонажами

Инста-блогерша Юлия Поломина опубликовала пост, в котором раскритиковала команду Первого канала за монтаж первоапрельского выпуска передачи «Модный приговор». В нем она приняла участие в образе «твоей одноклассницы Лиды», с которым обрела популярность в Instagram.

Девушка покинула студию во время съемок после преображения, когда эксперт моды Эвелина Хромченко начала критиковать ее за придуманный образ Лиды.

В выпуске Хромченко не оценила юмористический талант Поломиной и упрекнула, что своим образом та оскорбляет других людей: «А вас никак не смущает тот факт, что вы издеваетесь над теми особенностями людей, которые они совершенно не могут исправить сами».

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Блогерша пишет, что из реплики Хромченко вырезали довольно грубую часть.

«Из ее уст звучали формулировки про больных и инвалидов, про нервный тик, что-то про дефектную дикцию. Были откровенный оскорбления. Наша реакция была именно на эту дикость. А смонтировали, будто нас просто задело, что им не смешно», — пишет Поломина.

«Я таких пользователей как вы обычно блокирую. Это люди, лишенные чувства юмора», — парировала Юлия в обращении к Хромченко. Через некоторое время она покинула студию вместе с экспертом в области современного искусства Сергеем Рожиным, который исполняет роль мужа Лиды — Толю.

Вымышленные персонажи Лида и Толя представляют собой квинтэссенцию мещанства и низкокультурных представлений о красоте и жизни в собирательном образе российской семьи. На момент публикации текста в Instagram Юлии Поломиной числится 957 тысяч подписчиков.