"Поешь шаурмы!": объявлен сбор денег на еду для отощавшей Бузовой

Телеведущая ТНТ Ольга Бузова напугала подписчиков в Instagram своим оголенным видом.

Поклонники певицы, увидев ее фото из бани, пришли к выводу, что Ольге нужно больше питаться.

«Наконец-то вырвалась в баньку. Все больше и больше посвящаю времени себе, развитию, своей душе и телу. И почему я не делала этого раньше?» – подписала снимок Бузова.

И то ли ракурс на фото получился такой, то ли певица в действительности так исхудала, но ее поклонники забили тревогу в комментариях.

«Поешь шаурмы! Слишком худая», – написал человек, который в повседневной жизни, судя по его профилю, как раз делает шаурму.

«Она не вкушает фастфуд, она питается кровью своих фанатов», – обрубила его шуткой фанатка певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

«Давайте скинемся Бузовой на еду!» – поддержал шаурмиста любитель более пышных форм.

«У нее денег больше, чем у нас вместе взятых, она сама весь мир накормит», – воспротивилась читательница предыдущим комментариям.