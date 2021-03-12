"Осыпает миллионами": пикантные подробности отношений Калашниковой с новыми ухажером

Анна Калашникова уже больше года встречается с банкиром по имени Иван.​ И вроде бы у них все серьезно.​ Молодые люди вместе​ появляются на светских мероприятиях, путешествуют, радуя друг друга дорогими подарками за сотни тысяч рублей, и даже планируют зарегистрировать отношения этой весной. Казалось бы, идиллия! Но все не так просто.

Как выяснилось, у Ивана появился соперник – блогер и бизнесмен Виталий Федорин, известный в Сети по сериалу «Скиталец» и звучному псевдониму «Бэтмен». Мужчина так же настроен весьма решительно. Он готов жениться на Калашниковой​ уже сейчас, о чем он публично рассказал ​во время одной из недавних программ. Мужчина признался, что уже давно испытывает симпатию к Калашниковой, в чем неоднократно ей признавался.

В доказательство своих намерений мужчина заявил, что готов отписать сексапильной Анечке квартиру в одной из элитных высоток в Москве. ​Ответит ли Анна согласием на такое щедрое предложение? В случае положительного ответа ей скорее всего придется расстаться со своим банкиром.

– Мне приятно, что мужчины оказывают мне знаки внимания, – говорит Анна. – Виталий готов осыпать меня миллионами? Конечно, любой женщине это будет приятно. Но я готова оценивать не слова, а поступки. Пока меня в моей личной жизни все устраивает. Любимый меня и так балует постоянно, и денег не жалеет. И вообще я сейчас нахожусь на гастролях в Крыму, мне неудобно говорить на эту тему.

Между тем в Сети уже появились совместные фото Виталия и Анечки. Судя по взгляду, отношения у них далеко не дружеские…