Доминик Джокер: "Если сын попадет к Тутберидзе или Плющенко, буду счастлив"

Известный музыкант и продюсер Доминик Джокер стал участником нового сезона «Точь-в-Точь». Артист рассказал о преимуществах проекта, объяснил, почему не рвется в хит-парады и как общается с бывшими коллегами по группе «Банда».

Доминика Джокера не раз приглашали в проект о перевоплощениях, однако музыкант всегда находил причины для отказа.

– Я все время удерживал себя от участия в проекте, думал, не получится, – говорит Джокер. – У меня очень узнаваемый тембр, поэтому и близкие говорили, что с этим будут сложности. По первой передаче можно заметить, что мои опасения были не напрасны. Только после нескольких перевоплощений я смог полностью выполнить поставленную задачу.

– Что артистам дает это шоу: заработок, способ напомнить о себе?

– Не думаю, что этим проектом можно напомнить о себе, ведь ты все время в образе другого человека, не пародируешь, а живешь им. Финансовая сторона здесь также никак не участвует, гонорарами меня не завлекали. «Точь- в- точь» – это интереснейший проект, тебе просто прикольно, моя семья тоже жила шоу: Катя, супруга, по образованию режиссер, сестра младшая Полина – актриса и танцовщица, они помогали мне перевоплощаться.

– Чем занимаетесь сейчас, что приносит доход?

– Мы недавно выпустили Кате пластинку, мой альбом представим к главному женскому празднику. В последнее время много сил вкладываем в «Тик-Ток». Во время пандемии, когда многие пары расходились, так как не привыкли быть 24/7 друг с другом, мы с Катей, наоборот, стали искать для себя новые развлечения. Начали снимать глупые видео, смеяться над собой, таким образом стали развиваться в новой социальной сети. Мы очень рады, что наше «творчество» многим близко, началась даже монетизация наших социальных сетей. Также, безусловно, у нас есть школа «JOCKERSCHOOL», где мы обучаем деток творческим профессиям, – это прибыльное семейное дело, скоро открываем четвертый филиал. Идея создания школы принадлежит моей маме, у нее в Одессе многолетний бизнес, который связан со школами искусств.

– Много лет вы писали хиты для других артистов, почему с таким бэкграундом, успешными сольными треками вы не в топе?

– Мне все равно на чарты! Безусловно, я хотел бы звучать из каждого утюга, быть в топе, но я доволен своей профессиональной деятельностью, могу делать ту музыку, которую хочу. Сейчас я пишу песни только себе и Кате, с другими артистами давно не работаю, не хочу расходовать ресурс.

– Вы не так давно записали трек, который когда-то пел Ратмир Шишков. До сих пор рана от утраты болит, спустя столько лет?

– Это часть души, которая уже не восстановится, такие раны не заживают. О Ратмире невозможно забыть, он был одним из самых ярких людей в моей жизни. Знаете, как мы познакомились? На кастинге «Фабрики» ко мне подходит маленький, тощенький парень и говорит нагловатым голосом: «Жаника знаешь? Это мой брат!» (Жан Милимеров из группы «Премьер-министр» – прим. ред.). Он хотел как-то о себе заявить, очень переживал. После его ухода периодически общаемся с Лялей, его мамой, дочь Ратмира, ей 12, была недавно на моем концерте. Стефани так похожа на него, вся энергетика Ратмира в ней.

– Чем занимаются ваши коллеги по группе «Банда»? Общаетесь?

– Настя обрела себя. Она живет в Америке и занимается режиссурой. Не так давно сняла короткометражку, возможно, будет представляться на «Каннском фестивале». С Тимкой мы иногда видимся. Я только недавно узнал, что он ушел из своего лейбла «BlackStar», хотя это произошло полгода назад. Как он мог уйти из лейбла, который сам «родил»?

– А про его участие в «Холостяке» знаете?

– Это уже пиарные моменты, он всегда любил это. Зная Тимана, могу сказать, это будет хороший сезон. Он – завидный жених, думаю, за него будут биться достойные девушки. Тимати всегда любил участие в эдаких скандальных шоу.

Доминик Джокер счастлив во втором браке с певицей Катей Кокориной. Развод с его первой женой и матерью его сыновей Альбиной обсуждали в СМИ, однако супруги разошлись мирно, дети же прекрасно общаются с Катей.

– Мартину уже 15 лет, Маркусу – 12, – говорит о сыновьях Доминик. – Мартин вошел в сборную России по фигурному катанию, – очень им горжусь, Марик пошел по музыкальной линии, занимается блогерством. Когда тренер Мартина решит, что больше ему ничего дать не сможет, он передаст его топовым командам. Я не могу сказать, какому из известных тренеров я отдаю предпочтение. Знаю, что у Этери Тутберидзе Мартину было бы сложно, там очень жестко, учитывая рассказы его друзей, которые тренируются с командой Тутберидзе. Если он попадет к кому-то из топовых тренеров, будь то Этери или Евгений Плющенко, я буду счастлив. Заметьте, я ничего не делаю для его продвижения, никому не звоню, ни с кем не договаривался, все его достижения – полностью его заслуга.