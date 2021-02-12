Мочой сыт не будешь: безработный Геннадий Малахов выпрашивает донаты у зрителей

Бывший телеведущий-уринотерапевт работает за копейки, зато в удовольствие.

66-летний целитель и бывший ведущий «Первого канала» Геннадий Малахов, поддавшись веяниям времени, как и многие известные люди, стал видеоблогером. Теперь Петрович, как его называют преданные подписчики, общается с народом в прямом эфире, но не бесплатно, а за пожертвования.

Для всех, кто хочет узнать, как очиститься от паразитов и исцелиться с помощью ромашки, Малахов проводит платные стримы, которые начинает словами: «Мы в ЗЭфире!» Во время трансляции желающие перечисляют деньги на электронный кошелек целителя.

Малахов просит активнее жертвовать деньги на его выступления//фото: стоп-кадр YouTube

Стоимость месячной подписки на его откровения стоит всего 49 рублей, за эти деньги у поклонников появляется возможность смотреть закрытые эфиры об оздоровлении. В них Геннадий Петрович делится секретными рецептами, периодически показывает комплекс оздоровительных упражнений и даже поет.

Однако даже эту сумму платить готовы немногие: просмотров у «целительных проповедей» Малахова по-прежнему мало. Также Малахов продает свои книги – всего по 100 рублей за штуку.

Работая на "Первом канале" с Ангелиной Вовк, Малахов зарабатывал гораздо лучше//фото: Global Look Press

Даже по примерным подсчетам, зарабатывает целитель копейки. Но на телевидение возвращаться не собирается. Его вполне устраивает свободный график, возможность работать всего пару часов в день и большую часть времени проводить дома или в собственном спортзале. Да и этот небольшой дополнительный заработок для Малахова – вполне приятная прибавка к пенсии.