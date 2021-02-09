Большой запас прочности: Пельш назвал условие существования шоу "Угадай мелодию"

Телеведущий Валдис Пельш оценил возможность существования передачи «Угадай мелодию» без его участия.

В интервью порталу NEWS.ru шоумен признался: он хотел бы верить, что без него программа существовать не способна. Вместе с тем Пельш отметил, что передача вполне может выходить в эфир – однако лишь при определённом условии.

«У программы есть большой запас прочности – она совершенно может встать в линейку программ. Но с одним условием: нужно вернуть обычных зрителей нашей страны», – сказал ведущий, пояснив, что участие звёзд в подобных передачах – «пагубный путь». По его словам, такие шоу должны восприниматься как вызов и как шанс «стать героем и выиграть деньги».