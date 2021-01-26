Футболист Неймар объявил о женитьбе и показал фото в трусах

Бразилец решил остепениться в 2021 году, чтобы победить на чемпионате мира по футболу в 2022 году.

28-летний бразильский футболист Неймар, отвечая на вопросы поклонников в своем блоге Instagram, признался, что обожает петь, неплохо играет на пианино и показал свои многочисленные татуировки.

Спортсмен рассказал, что главное в его жизни – это друзья и семья. За них он готов сражаться до последнего. А еще показал тапки, которые постоянно грызет его собака Лео.

«С такими друзьями врагов не надо», – написал он под фото разорванной обуви.

Неймар рассказал, что верит в Бога и был крещен в 15 лет, а также пообещал, что в 2021 году прекратит свои веселые вечеринки и заведет, наконец, себе постоянную девушку.

Бразилец пообещал завести постоянную девушку уже в 2021 году // фото: Instagram

«Она пока об этом не знает», – многозначительно сообщил спортсмен.

Но пока, по его словам, он то влюбляется, то флиртует, день на день не приходится... А еще признался, что его главная мечта – победить на чемпионате мира по футболу в 2022 году в составе сборной Бразилии.

Неймар опроверг слухи, что никогда не носит нижнее белье // фото: Instagram

Также Неймар шутливо признался, что ему нравится выставлять напоказ свою жизнь и шокировать публику. И опроверг слухи, будто не носит нижнее белье, выставив фото в трусах. «Это неправда!» – написал он.

Затем футболист показал свое тело в татуировках, которых у него уже больше двадцати, сыграл на пианино и спел любимую песню. Поклонники пришли в восторг от такого импровизированного эфира.