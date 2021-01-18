"Продай свои пальцы!": дочь Урганта в США осталась без денег

Приемная дочь Урганта общается с извращенцами, а ее парень распродает одежду в интернете.

20-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия уже два года живет в Нью-Йорке и стала известным фэшн-блогером. Эрика встречается с чернокожим парнем Мусой, их общее увлечение – винтажная мода.

Девушка часто выкладывает свои снимки в необычных тигровых шубах, безразмерных джинсах и антикварной бижутерии известных брендов. Необычное увлечение старинной одеждой сейчас очень модно в Америке. Но, видимо, финансовые дела пары не так уж хороши.

Молодой человек Эрики начал распродавать свою одежду в Instagram, предлагая друзьям покупать куртки и джинсы по принципу «кто больше заплатит». Парень уже продал несколько вещей по 90 и 100 долларов. А Эрика поделилась другими «странными» предложениями, которые ей делают поклонники-извращенцы в соцсетях. Так, один из них написал девушке, чтобы та сфотографировала пальцы своих ног. Предприимчивая Эрика ответила, что это будет не бесплатно.

В конце прошлого года в интервью журналу Tatler Эрика призналась, что в скором времени собирается запустить собственный бренд одежды. Что ж, с такой деловой хваткой ей точно все удастся!