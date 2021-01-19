Аршавин не стал помогать тяжелобольной бывшей жене

Бывшая жена Андрея Аршавина – Алиса Казьмина – столкнулась с серьезным недугом. Медики диагностировали у нее аутоиммунный некроз. Женщина уже перенесла две операции, но продолжает изнывать от сильных болей. Спасается она только с помощью специальных уколов, которые вынуждена делать себе ежедневно.

– Я живу в неопределенности, не знаю, что будет дальше, – говорит девушка.

На лечение Алисе требуются большие деньги. Впрочем, финансово ей помогают только мать и первый муж Алексей, от которого она ушла к Аршавину. За помощью к футболисту, от которого она воспитывает дочь, Казьмина тоже обращалась. Но никакой поддержки не получила. Спортсмен проявил полное равнодушие. Не только к ней, но и к собственной трехлетней наследнице.

Алиса признается: больше всего на свете она жалеет, что бросила первого супруга и ушла к Аршавину. По ее словам, в тот момент она совершила самую большую ошибку в жизни.