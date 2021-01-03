Жуткие схватки под речь Путина: невестка Валерии раскрыла подробности тяжелых родов

Лиана Шульгина, сделавшая певицу бабушкой, призналась в желании сбежать из роддома из-за болезненных родов.

1 января 2021 года в семье певицы Валерии произошло радостное событие: артистка впервые стала бабушкой. Внучку Селин певице подарил ее младший сын – 22-летний Арсений. Он увез свою жену Лиану в роддом прямиком с новогоднего застолья. О том, с какими сложностями при родах столкнулась их семья, рассказала сама молодая мама уже на следующий день.

Боли в животе и нерегулярные схватки у Лианы начались еще в четыре утра 31 декабря. К вечеру состояние невестки Валерии усугубилось, и врач посоветовал ей ехать в роддом сразу же после полуночи.

– Вы уже догадались, наверное, как прошла речь Владимира Владимировича Путина, – иронизирует 22-летняя Лиана.

Схватки под бой курантов – такое точно не забудешь! Я даже желание загадала, правда, не помню какое. Через 30 минут поехали в роддом.

В роддоме невестке Валерии измерили температуру, взяли анализ на COVID-19 и только потом пропустили дальше. Позже эти же процедуры провели и с Арсением, который изъявил желание присутствовать на родах жены.

– Мой врач и акушерка сразу приехали к нам, – продолжает молодая мама. – Нас перевели в родблок. Раскрытие было 4 см. Мне сделали УЗИ, чтобы посмотреть расположение плода, вес ребенка и есть ли обвитие. Поставили датчики КТГ на животик, следили за сердцебиением малышки.

Иосиф Пригожин и Валерия поддерживали будущих родителей во время всей беременности Лианы

Чтобы облегчить схватки, акушерка сначала посадила роженицу на мячик, а потом поместила в джакузи с гидромассажем. По словам Лианы, это очень помогло ей расслабиться, перетерпеть боль.

– Я хочу поблагодарить свою акушерку Расчетову Ирину Александровну, – делится невестка Валерии.

Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать от этой боли, хотелось лезть на стену, честное слово…

Она сидела рядом, гладила меня и спокойным, умиротворенным голосом говорила: «Мы справимся, еще немного, мы все сможем». Рассказывала, как дышать и что делать! Мы сменили много поз и техник дыхания, выбирали, что подойдет лучше.

В четыре утра силы роженицы иссякли, и медики приняли решение дать ей немного поспать.

– Из-за схваток я толком не поела и прошлую ночь всю не спала, – поясняет Лиана. – Мне предложили сделать анестезию, чтобы немного поспать, восстановиться и набраться сил! Анестезию мне сделали очень хорошо, совсем не больно, подействовала сразу, и я моментально заснула, проснулась через час от того, что начала чувствовать схватки. Раскрытие было 8-9 см. У малышки была тахикардия на КТГ, это одно из показаний к КС (кесарево сечение. – Прим. Sobesednik.ru), так как есть риски. Мой врач Ананьев Евгений Владимирович (отдельное огромное Спасибо!) принял решение ждать! Мы с Ириной Александровной нашли удобную, комфортную позу, и через 30 минут тахикардия прошла!

Потужной период длился у Лианы с шести до девяти утра.

– Боль невыносимая, сил с каждыми потугами становилось все меньше и меньше, – вспоминает невестка Валерии на своей странице в Instagram. – В такой момент и вообще в родах многое зависит от врача, персонала и обстановки вокруг! Все прошло лучше, чем я могла себе представить! В 9.22 появилась наша маленькая принцесса на свет. 50 см, 3130 гр (снова мои любимые цифры). Пуповина у нас отпульсировала, разрывов, надрезов не было.

Напоследок Лиана поблагодарила мужа Арсения за то, что он был с ней рядом во время всех ее мучений. Кстати, пара не случайно выбрала для дочери имя Селин, так как оно – производное от их имен.