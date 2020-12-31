Чичерину вызвали на допрос в угрозыск по заявлению "украинских деятелей искусств"

Директор Юлии Чичериной Ларион Колесов сообщил, что певицу вызвали на допрос в службу уголовного розыска в городе Клин, что находится в Подмосковье. Об этом пишет РЕН ТВ.

Колесов не уточнил, по какой именно причине артистка должна будет явится к силовикам, но заверил, что Чичерину оклеветали. «Это клевета, украинские деятели искусств пишут заявление. Больше ничего не могу назвать», — говорит директор певицы.

Чичерина в своем Instagram раскритиковала силовиков, назвав их «ментобандеровцами», посоветовав бороться с реальной преступностью, а не реагировать на жалобы «клеветников».

«Ку-ку, напрасно выслуживаетесь перед либерастнёй, пышногрудый зомби-новичок Навальный к власти не придёт, героя Украины не получите точно, гринкарта вам не светит», — завершила послание певица.

Напомним, Юлия Чичерина в 2017 году получила паспорт гражданина ЛНР и всячески поддерживает Народное ополчение Донбасса.