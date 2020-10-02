"Меня спасла кошка": певица Юлия Чичерина попала под ракетный обстрел в Карабахе

Российская певица Юлия Чичерина, растерявшая былую популярность, в последние годы ищет аудиторию там, где ее готовность поддержать идеологический порыв и боевой дух воспринимается публикой с большей теплотой, чем в российской глубинке. Так, в 2018 и 2019 годах Чичерина выступала перед жителями непризнанной Донецкой народной республики, теперь судьба занесла артистку в другое непризнанное государство – Нагорно-Карабахскую республику.

Впрочем, разница между выступлениями в Донбассе и Карабахе разительная. Если в первом случае певица могла спокойно заниматься творческом и радовать слушателей пением при относительно спокойной обстановке, то выйти с концертом перед зрителями в НКР артистка решилась практически на передовой, да еще и в тот период, когда тлеющий с 1988 года конфликт в Нагорном Карабахе заполыхал с новой силой.

И эта рискованная поездка обернулась для 42-летней Юлии Дмитриевны серьезными неприятностями, сопряженными с риском для жизни. Транспорт, на котором артистка и ее попутчики добирались до НКР, попал в эпицентр авиаудара, который, судя по последним данным СМИ, азербайджанская армия продолжает наносить с помощью беспилотников. К счастью, артистке удалось выбраться из этой ситуации целой. Причем, как рассказала она сама, спастись от падающих на голову бомб ей помогло в какой-то степени даже мистическое обстоятельство, а вернее, кошка. К слову, о том, что животные чувствуют безопасные места и не покидают их даже в самые критические ситуации, известно уже давно.

«Чувствую себя отлично. Я цела, не ранена. Мы пересекли границу, уже были в каком-то селе, и попали под бомбежку беспилотниками. Бомбили какой-то мост, там была большая дырка. Была воздушная тревога, бомбили по старухам. Машины остановились, прятаться было негде – мы спрятались под небольшим навесом, которые прикрывают лавочки. Я видела, как прячутся бабушки и дети. На самом деле, это офигеть. Меня спасла кошка – я увидела, как она спокойно сидит, после чего пошла к ней и села рядом с ней. Вот так вместе мы и просидели», – рассказала Юлия Чичерина интервью telegram-каналу WarGonzo.