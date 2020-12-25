Солист "Любэ" Расторгуев стал обладателем ордена Александра Невского

В Москве солист группы «Любэ» Николай Расторгуев получил орден Александра Невского за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Государственные и столичные награды вручал Расторгуеву и другим гражданам мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента РФ.

InterMedia отмечает, что вручение наград проводилось в новом МКЗ «Зарядье», который в связи с антикоронавирусными мерами был заполнен только на четверть.

В 2002 году Николай Расторгуев получил звание народного артиста России, а в 2006-м стал лауреатом премии ФСБ в номинации «Музыкальное искусство за цикл военно-патриотических песен».

Группа «Любэ» была создана продюсером Игорем Матвиенко в 1989 году. Несмотря на милитари-имидж команды, известно, что Николай Расторгуев не служил в армии.