"Что стало с Успенской?": подписчики уничтожили Любовь Успенскую из-за публикации в соцсети

66-летняя Любовь Успенская в своём профиле в Instagram решила поздравить известного российского дипломата Марию Захарову с днем рождения. В своём поздравительном посте певица подобрала много приятных и лестных слов в адрес Марии и призналась, что Захарова «вдохновила ее на то, чтобы жить, бороться и идти дальше».

Однако вряд ли Любовь ожидала столь негативной реакции от своих подписчиков на такой безобидный и душевный пост: «Сколько можно всем подряд нализывать?», «Что стало с Успенской? Облизывает всех бывших своих врагов и друзей». А некоторые подписчики и вовсе категоричны в своих решениях, и грозятся даже отписаться от профиля Любови: «Отписка однозначно. Не ожидала».

В свое время Захарова даже писала тексты для песен Любови Успенской. Одна из них посвящена непростым и напряженным отношениями матери и дочери. Любовь очень благодарна Марии за все то, что она для неё сделала, хотя в их отношениях было всякое. Дошло ли поздравление до адресата, неизвестно, однако одно известно точно: подписчиков у Любови Успенской приуменьшилось.