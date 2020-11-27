"Возьмет фамилию жены!" Сын Сергея Зверева хочет отказаться от своего отца

Конфликты между Сергеем Зверевым и его приемным сыном, названным в честь него, продолжаются. Ранее мы уже писали о том, что, по словам жены Сергея Зверева–младшего, «звезда в шоке» выписал своего некогда любимого ребенка из квартиры в центре Москвы и даже не сказал ему об этом. Юлия Зверева горой стоит за мужа. Пара готовит документы в суд на звезду. Супруга Зверева–младшего поведала Sobesednik.ru, что ее возлюбленный плюс ко всему готов лишиться звездной фамилии. Также она рассказала нам, почему Сергей не общается со своей биологической матерью.

По словам Юлии, неожиданная выписка из квартиры, очень навредила ее мужу. И поэтому Сергей затаил большую обиду на отца.

– У Сережи сейчас старый паспорт, там еще стоит прописка. Но скоро его нужно будет менять и могут возникнуть проблемы, потому что он нигде не зарегистрирован, – вздыхает Юлия. – В будущем мы даже хотим, чтобы Зверева-старшего лишили отцовских прав. Сережа вообще хочет мою фамилию взять, чтобы с ним больше никогда не иметь никаких контактов.

Два года назад продюсеры программы «На самом деле» нашли биологическую маму Сергея Зверева–младшего, которую он до этого никогда в своей жизни не видел. Ею оказалась сибирячка Виктория Парфенова, которая в молодости оставила сына в роддоме. На программе казалось, что родственники были очень рады воссоединению. Но? по словам Юлии, эта «радость» была лишь игрой на камеру.

– Сережа раз в год с этой женщиной может созвониться, если ему какие-то данные нужны, – продолжает наша собеседница. – В нашем суде со Зверевым-старшим она может свидетелем выступить. Но как с родным человеком муж с ней общаться не хочет. Я – единственная его помощь и поддержка, а отца он все-таки обрел в лице моего папы. Он у меня старой закалки – всегда все подскажет, поможет. Если бы Сережа не нашел поддержку в моей семье, мне даже страшно представить, что бы с ним было!