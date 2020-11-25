Диана Шурыгина получила новую грудь: СМИ узнали подробности

Диана Шурыгина в свое время стала ярким примером того, как популярные ток-шоу превращают никому неизвестных людей из российской глубинки в узнаваемых селебрити, позволяя им начать строить карьеру, имея в своем багаже всего одно преимущество – высочайшую медийную узнаваемость.

С момента скандальных шоу с участием Шурыгиной, прошло уже несколько лет, на них, как писала ранее пресса, семья девушки сумела заработать неплохие деньги. Сама она после этого прочно обосновалась в Москве, вышла замуж и даже стала относительно популярным блогером. Не так давно СМИ снова вспомнили о ее персоне. Дело в том, что девушка уже довольно давно мечтала увеличить грудь, однако приняла решение не спешить с операцией и тщательно все обдумать. Однако уже в эту среду, как пишет «СтарХит», Диана станет счастливой обладательницей бюста 2,5-го размера. Примечательно, что впервые Шурыгина рассчитывала изменить форму груди еще в 19-летнем возрасте, однако тогда ей не удалось найти хорошего специалиста.

«Выходит, что я уже 4 года хочу увеличить грудь. Зато сейчас, находясь в полностью сознательном возрасте и многократно взвесив все за и против, я, наконец, решилась. Несколько месяцев назад начались поиски врача. Я перерыла все сайты, перечитала огромное количество отзывов, изучила данные примерно по трем сотням врачей. Наконец, были определены несколько специалистов, которые мне подходят. Позднее оказалось, что блогерша, которую я часто смотрю, и грудь которой мне нравится, делала операцию у одного из выбранных мной врачей. Это помогло мне сделать окончательный выбор. Я никого не агитирую увеличивать грудь, а просто делюсь своим опытом», – рассказала она.

Журналисты же узнали, что хирург подобрал для девушки импланты округлой формы объемом в 250 миллилитров, что позволит ей стать обладательницей груди второго с половиной размера. Также врач рассказал, что следующую ночь после операции пациентке придется провести в стенах медучреждения под присмотром специалистов.

Во время операции, как отмечает издание, Диана Шурыгина даже устроила прямую трансляцию из палаты на своей страничке в социальной сети, поскольку хотела досконально показать девушкам, как выглядит процесс, о котором многие из них могут задумываться. Рассказала блогерша и о том, во сколько ей обошлось это «удовольствие». Как оказалось, стоимость операции по увеличению груди для Шурыгиной составила порядка 300 000 рублей.