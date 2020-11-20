Запашный хочет увидеть Путина в цирке

Эдгард Запашный посетовал на то, что последним лидером страны, который посетил Большой Московский цирк, был Леонид Брежнев. Об этом он горевал в интервью порталу NEWS.ru.

При этом представитель цирковой династии отметил, что в прошлом году нынешний президент Владимир Путин пообещал, что посетит столичный цирк.

«Говорят, что обещанного три года ждут, но мне бы не хотелось, чтобы это так надолго затянулось. Понимаю, что сейчас пандемия, но надеюсь, что после этого всего Путин сдержит своё обещание и придёт в цирк», — надеется Эдгард.

Ранее шоумен раскритиковал предпринимателя Михаила Гуцриева за вложения в открытие филиала Цирка дю Солей в Москве.

«Хватит продавать собственную страну! Хватит молиться на "Coca-Cola" и "Макдональдс"! Надо создавать свои продукты», – заявлял Запашный в разговоре с Sobesednik.ru.