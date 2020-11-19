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"Пусть бомжует на улице!": невестка Зверева вышвырнет его из дома без денег

Шоу-бизнес
15:05, 19 ноября 2020

"Пусть бомжует на улице!": невестка Зверева вышвырнет его из дома без денег
Сергей Зверев // фото: Global Look Press
Сергей Зверев // фото: Global Look Press

Жена Сергея Зверева-младшего грозится открыть все тайны знаменитого родственника. Например, про парик.

Sobesednik.ru стало известно, что невестка известного стилиста Юлия намерена подать на него в суд из-за оскорблений, прозвучавших в ее адрес из уст Серея Зверева в эфирах различных ток-шоу. Ранее сообщалось, что приемный сын Сергея Зверева намерен судиться с отцом из-за того, что тот выписал его из квартиры в центре Москвы.

Зверев-старший был в шоке, когда увидел жену сына // фото: скриншот "России 1"

Конфликты между Зверевым и его приемным сыном начались уже давно. Но обострились они, когда Сергей-младший женился на Юлии, которая стилисту пришлась не по нраву. В результате вот уже три года супруги счастливо живут на съемной квартире в Коломне, а певец не общается с сыном даже по телефону.

– Сережа ездил к нему в Москву, искал его через друзей, пытался наладить отношения с отцом, чтобы хотя бы не воевать с ним, – уверяет Юлия. – Но Зверев-старший – неадекват! Он его посылал и готов был его упечь в психушку, да даже чуть ли не в тюрьму. Ему было без разницы, куда.

Он Сережу с трех лет растил, но сейчас у него поехала крыша то ли от старости, то ли от одиночества. Это просто уже клиническая звездность!

Юлия до сих пор не понимает, чем она насолила своему звездному родственнику, что тот вылил на нее не один ушат помоев во время эфиров на телевидении.

Юлия и Сергей Зверевы // фото: скриншот "России 1"

Он перешел все границы – называл меня наркоманкой, уголовницей, причем на всю страну, – возмущается Юлия. – Пусть, значит, доказывает свои слова в суде, документы предоставляет, что я наркоманка. У меня за всю жизнь даже кредитов не было, не то чтобы я наркотики употребляла…

Я же не обвиняю его в том, что он парик носит, – отмечает невестка. – Я столько про него тайн знаю, что могла бы каждый день ходить на передачи и что-то рассказывать. Но мне это просто не нужно.

Сергей Зверев//фото: Global Look Press

По словам Юлии, за оскорбления в свой адрес она готова взыскать со Зверева-старшего по полной.

– Я хочу и извинений, и материальной компенсации. Все то, что по закону причитается, – говорит невестка «звезды в шоке». – Пусть платит! В следующий раз будет думать, что он делает. Я это расцениваю в такую сумму, которую в судах даже не платят. Да я все бы у него хотела отсудить! Он выписал Сережу из квартиры! Теперь пусть сам поймет, каково это – остаться на улице!

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса #новости звезд #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

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