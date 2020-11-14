"Собирает помоечных мужиков": Сябитова объяснила одиночество Лолиты

Главная сваха страны впервые признала себя бессильной – Роза Сябитова сказала, что не сможет найти жениха певице.

14 ноября Лолите Милявской исполняется 57 лет. Ее знает и любит вся страна, а вот с мужчинами у звезды явно не складывается. С последним, пятым супругом Дмитрием Ивановым Лолита прожила 10 лет, и снова – развод. В чем причина неудач певицы в личной жизни?

Главная сваха страны, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова объяснила, почему Лолите не везет в любви.

Роза Сябитова//фото: Global Look Press

– Уверена, что Лолита сама прекрасно все о себе знает, откуда все ее проблемы, – заявила Роза Сябитова в интервью Sobesednik.ru. – В свое время она говорила в одном интервью, что с детства любила рваные и сломанные игрушки, они были для нее дороги, были олицетворением любви.

Я тоже подобное проходила, – призналась нам сваха. – Но мозги на место встали, перестала собирать помоечных мужиков. Она вот таких поломанных мужчин и выбирает. С хорошими, похоже, скучновато.

Ей надо спасать мужчин, – продолжает Сябитова. – И пока она сама не решит все это прекратить, разорвать этот порочный круг, счастья в личной жизни не будет. Как сваха я ей точно не могу помочь.

– Какой мужчина нужен Лолите? Может, старше? Хотя ей самой уже за пятьдесят...

– Я сейчас в том же возрасте, что и Лолита: 50+. В России всегда существовало клише, что неприлично в таком возрасте кого-то искать. Нужно, мол, о земле подумать, о внуках... Мы с Лолитой – первое поколение женщин, вышедших из 1990-х: активных, сохраняющих молодость. Но именно потому, что мы первые, мы понятия не имеем, что с этим делать: старые стереотипы не работают, новых мы еще не прошли и не придумали. На лавочках у подъезда мы точно сидеть не будем.

Лолита с пятым (и уже бывшим) мужем Дмитрием Ивановым//фото: Global Look Press

Не могу сказать, какой мужчина ей нужен, даже себе на этот вопрос ответить не могу. Могу сказать точно: любить нужно, более того, секс оказывается качественнее, ведь нет этой природной программы – рождение детей.

– Может, Лолите нужно прийти к вам на программу, и вы нашли бы ей мужа?

– Я в этом отношении за Лолиту вообще не переживаю.

Если ей понадобится мужчина, она обязательно его найдет. Просто свистнет – и очередь к ней выстроится.

Смотрю на нее и завидую, – добавляет Роза. – Она многое себе может себе позволить, хайп в том числе. Я хайп себе позволить не могу, чтобы прямо «ВАУ» было, а ведь хочется порой выйти за рамки. Моя профессия требует очень уважительного, скажем так, к себе отношения. Дети выросли к тому же, новые родственники появились... надо держать честь семьи.