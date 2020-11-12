"Там была жесть": Мигель впервые подробно рассказал о конфликте с Пугачевой

Вот уже более двух лет журналисты пытаются разобраться, что же на самом деле произошло между известным российским хореографом, продюсером и танцором Мигелем и примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

В свое время артист пожаловался на то, что во время съемок проекта «Рождественские встречи» Алла Борисовна позволяла себе слишком многое. Жаловался танцор и на те времена, когда он сотрудничал с Пугачевой, отмечая, что работать с одной из самых известных российских звезд было довольно непросто, а потому даже вспоминать о тех временах ему неприятно.

Как бы там ни было, но из-за некоторой недосказанности журналисты периодически вынуждают Мигеля комментировать эту давнюю историю, несмотря на то, что сам артист неоднократно отмахивался от предложений рассказать подробности. Так, совсем недавно в интервью youtube-каналу PEOPLETALK ему снова был задан соответствующий вопрос с предложением вспомнить события тех лет. Ведущая решила узнать, что же на самом деле произошло у Мигеля с Пугачевой на рождественской встрече?

«Там была жесть. Там жесть была, в которой я не захотел участвовать. После этого я пообещал себе, что никогда больше не буду работать с Аллой Борисовной, хотя после этого она обращалась ко мне с предложением. Это уже ее стиль жизни – Пугачева находится в таком возрасте, в котором с ней могут работать только те люди, которые "при ней". Я видел артистов, целый ряд артистов, которые стояли, опустив голову, и которых Пугачева отчитывает. И потом ко мне все подходят с фразой "Мигель, не обращай внимания, все нормально". Это для вас все нормально, для меня – нет. Я, конечно, доделал свою работу до конца, и сказал Алле Борисовне спасибо. Она ответила: "Ну да, ты, конечно, своенравный". Ну извините, какой есть», – рассказал Мигель.