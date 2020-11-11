Сольный концерт Смоки Мо в клубе Gipsy

13 ноября 2020 года в клубе Gipsy (Москва) состоится сольный концерт двигателя рэп-жанра Смоки Мо.

В середине ноября ожидается релиз нового альбома музыканта под названием «Super Mario». На пластинке хип-хоп артист представит 8 треков, среди которых совместные фиты с Lil Kate, GUF и презентация первого артиста из лейбла Смоки Мо – Ayyo.

Летом музыкант покинул лейбл «Gazgolder». Однако до сих пор артист демонстрирует завидную активность: сингл и клип с KIZARU «Just do it, мелодичная песня «Santana» с LUCAVEROS и безусловный хит с GUF «BANG BANG», исполненный в лучших традициях старой школы рэпа.

На концерте 13 ноября в Gipsy Смоки Мо исполнит как новые песни, так и свои канонические хиты.

Смоки Мо (Александр Цихов) – уважаемый отечественный хип-хоп артист. Смоки известен широкой аудитории благодаря совместным работам с Баста, Guf, Децл, Каста, Centr. За последние три года Смоки представил публике четыре альбома.