Ольга Бузова платит за песни тысячи долларов, а Рогозин пишет свои хиты сам

Живущий на Украине автор песен многих российских эстрадных певцов Паша Климат рассказал, как происходит написание композиций Ольги Бузовой и во сколько это обходится.

«Стоимость песни исчисляется в тысячах долларов. С некоторыми артистами работаем по роялти», — объясняет он в интервью News.ru. В последнее время со словами ему также помогает рэпер Сергей Рудой. За аранжировки же отвечает его «напарник» Николай Журавлёв.

По его словам, зависит проект и от идеи — если она ему не понравится, он «сразу» откажется вне зависимости от стоимости, «а бывало наоборот: брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы».

Среди его клиентов есть также и другие российские звезды, среди которых Клава Кока, Глюкоза, Лолита, Елена Темникова.

А вот глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не только исполняет, но и сам пишет песни. Об этом стало известно после их публикации на сайте госкорпорации: там появился раздел с песнями про космос. 12 треков поет сам Рогозин, причем пять из них он написал самостоятельно. Все композиции, среди которых «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Байконур» и «Не стреляй!» можно прослушать прямо на сайте или скачать.