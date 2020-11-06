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Миллион белых роз: Дава поддержал побитую Бузову на "Ледниковом периоде" (видео)

Шоу-бизнес
17:08, 06 ноября 2020

Миллион белых роз: Дава поддержал побитую Бузову на "Ледниковом периоде" (видео)
Бузова и Дава // фото: Instagram
Бузова и Дава // фото: Instagram

Блогер Давид Манукян устроил своей возлюбленной Ольге Бузовой сюрприз за кулисами телешоу «Первого канала».

Судьи «Ледникового периода» не слишком жалуют выступления телеведущей Ольги Бузовой на льду. Они нещадно критикуют ее, из-за чего у Бузовой недавно даже случилась истерика. Хотя Ольга не щадит себя на тренировках: на днях она сильно ударилась о лед и получила обширную ссадину на правой щеке.

Давид Манукян как истинный рыцарь решил защитить возлюбленную – и не в соцсетях, как раньше, а лично. Надо сказать, что этот благородный поступок Дава совершил на фоне слухов о его расставании с Ольгой. В последнее время Давид Манукян появлялся в компании разве что Филиппа Киркорова, а с Ольгой выкладывал видео и фото лишь изредка. Поклонники не на шутку перепугались, а многие и вовсе писали, что блогер воспользовался популярностью артистки и «слинял».

Однако неожиданный визит Давы на съемочную площадку «Ледникового периода», свидетелем которого стал корреспондент Sobesednik.ru, положил конец этим инсинуациям. Дава пришел с огромным букетом белых роз. Молодой человек ждал окончания проката любимой, находясь за кулисами. Чувствуя его поддержку, Ольга выступила как никогда удачно. А после выбежала за кулисы в упала в объятия возлюбленного. 

«Я видела, как ты смотрел!» – сквозь слёзы говорила Ольга Давиду, повиснув у него на шее.

Теги: #Первый канал #Бузова #новости шоу-бизнеса #Ледниковый период

Рубрика: Шоу-бизнес

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