Яна Кошкина засветила роскошную грудь и намекнула на отношения с Харламовым

Известная российская актриса Яна Кошкина, которой в последнее время активно приписывают роман с недавно разведенным комиком Гариком «Бульдогом» Харламовым, довольно часто радует подписчиков в социальных сетях откровенными фотографиями, демонстрируя соблазнительные формы.

Впрочем, в этот раз показать фанатам пикантные детали своего роскошного тела артистка умудрилась даже случайно. На ее страничке в социальной сети Instagram появилась публикация, к которой Кошкина прикрепила два фото. На представленных кадрах актриса сидит на диване в легком черном платье с принтами в виде цветов и пиджаке. Между тем наряд знаменитости откровенно демонстрирует всю зону декольте, выставляя напоказ одну из самых соблазнительных деталей в образе артистки. Сама Яна Кошкина поспешила заметить, что эти снимки были сделаны случайно. «Подружка сдала. Фото – дело ее рук. Сняла в момент, когда кое-кто неожиданно позвонил», – написала она. Более того, в подписи к посту знаменитость намекнула на то, что ей звонил нейкий «Г.», чем еще больше взбудоражила фанатов. «Передать привет от вас Г.?», – добавила актриса.

В комментариях сразу же развернулась бурная дискуссия, в рамках которой одни пользователи восторгались шикарным видом на зону декольте, а другие пытались понять, кто же такой, этот самый «Г.».

И если с первым случаем все более-менее понятно, то со вторым поклонники Кошкиной оказались в замешательстве, хотя большая их часть решила, что актриса намекает на неформальное общение со все тем же Гариком Харламовым, об отношениях Кошкиной с которым пресса и социальные сети говорят уже не первую неделю.