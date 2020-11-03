Милана Тюльпанова: Есть определенный опыт в политике, но пока этого недостаточно

Бывшая супруга Александра Кержакова и дочь экс-сенатора Вадима Тюльпанова не планирует заниматься политикой.

По мнению Миланы Тюльпановой, для этого необходимо обладать довольно широким набором знаний.

«Хотя у меня есть определенный опыт, но этого на данный момент недостаточно, чтобы стать, например, депутатом. Но я рада, что стала членом совета Госдумы по культуре. Я могу делиться своим опытом в таком формате», – призналась Тюльпанова в интервью порталу NEWS.ru.

Брак Тюльпановой с Александром Кержаковым продлился с июня 2015 года по апрель 2019-го, у пары есть сын Артемий, который после развода остался с Миланой. Тюльпанова неоднократно обвиняла бывшего мужа в похищении ребенка.

Сенатор Вадим Тюльпанов скончался в апреле 2017 года. Он был членом Совета Федерации от Санкт-Петербурга, затем – от НАО. С 2003 по 2011-й возглавлял петербургское Законодательное собрание.