Стало известно имя новой внучки Пугачевой

Пятой внучке Примадонны скоро исполнится три месяца, но бабушка до сих пор ничего не подарила малышке.

У племянника Аллы Пугачевой Влада еще 3 августа родилась дочь. Малышку ему подарила вторая жена Гузель. Однако сообщать об этом радостном событии певице молодая семья не поспешила. Примадонна узнала, что сын ее покойного брата Евгения стал папой во второй раз, лишь спустя месяц.

Возможно, Влад и Гузель сначала не захотели сообщать о рождении дочери своей знаменитой родственнице из-за страха потерять малышку. Ведь в свое время Примадонна отобрала у Влада его старшего ребенка. Дело в том, что у племянника Пугачевой, как и у его бывшей жены, были серьезные проблемы с наркотиками. Узнав об этом, певица поспособствовала тому, чтобы Влад и его супруга немедленно отправились на лечение, а их сына она отдала на воспитание своему водителю, у которого ребенок живет и по сей день.

Сейчас Влад и его нынешняя возлюбленная живут в двухкомнатной квартире, которую им подарила Примадонна. В интернете ходили слухи, что новорожденную малышку они назвали Евгенией, но в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ Гузель Пугачева призналась, что на самом деле они с мужем дали дочери имя Алла – в честь ее знаменитой бабушки. Жена племянника Пугачевой рассказала также, что с певицей они практически не общаются.

Гузель Пугачева // кадр из передачи "Звезды сошлись"

Алла Борисовна даже не ответила на сообщение, в котором родные сообщили ей о рождении Аллочки-младшей. Гордая Гузель сообщила, что навязываться звезде она не намерена.

– Мы туда (к семье Пугачевой и Галкина. – Прим. Sobesednik.ru) не лезем, и они к нам не лезут, – сказала супруга племянника Пугачевой. – Ну и в подарках мы не нуждаемся, у нас все в порядке.

Гузель также призналась, что они с мужем очень хотят вернуть себе старшего ребенка Влада, но пока это у них не получается.

– Пройдет время, и все станет на свои места, – с надеждой произнесла женщина.