Бузова рассказала, что готова записать песню с травести-звездой Зазой Наполи

Певица Ольга Бузова не исключила, что скоро споет дуэтом с легендарным московским травести-артистом Зазой Наполи.

«Если у меня будет подходящая песня, то почему бы и нет», – заявила Бузова в беседе с NEWS.ru. Певица уточнила, что пока такой композицией у нее не имеется.

По словам звезды, изначально она никогда не ставит целью осуществить совместный проект с кем-либо. «У меня сначала появляется песня, и если я вижу в ней дуэт и какого-то артиста, то тогда уже предлагаю записать коллаб», – рассказала она.

Бузова отметила, что Заза Наполи «прекрасно работает» в своем образе, а костюмы травести-артиста – «отдельная история для восхищения». Певица призналась, что хотела бы заказать костюм у Владима Казанцева, который стоит за созданием Зазы.