"Солнышко в руках": как сейчас живет солистка группы «Демо» Саша Зверева

Март 1999 года стал для 18-летней Александры Зверевой знаковым периодом в жизни. Именно в это время она была включена в состав группы «Демо», став солисткой коллектива, который уже через несколько месяцев ворвется в российский шоу-бизнес с хитами «2000 лет» и «Солнышко», а вместе с тем и в рейтинги самых популярных хит-парадов.

Группа «Демо», к слову, существует по сей день, вот только Александы Зверевой в ее составе нет уже более 10 лет. В целом же, судьба артистки сложилась не по типичному для большинства отечественных звезд сценарию. Сейчас она воспитывает четверых детей и живет далеко за пределами России.

После ухода из «Демо» в 2011 году Зверева решила начать сольную карьеру, в тот же период был представлен клип на ее песню «Схожу с ума», причем презентация, которая состоялась в клубе Posh Friends, прошла в формате Sold Out, хотя впоследствии и сольная карьера знаменитости сложилась по совершенно головокружительному сценарию.

Вообще, практически весь творческий и жизненный путь Александры Зверевой пронизан уникальными взлетами и падениями. К примеру, в 19-летнем возрасте она сделала аборт, забеременев от продюсера группы Вадима Полякова, однако позднее родила четверых детей, воспитанием которых занимается до сих пор.

На данный момент артистка проживает в солнечной Калифорнии, куда отправилась практически сразу после развода со вторым супругом Дмитрием Алмазовым, от которого родила двоих детей, и практически не занимается музыкой. Она выбрала для себя роль бизнес-вумен и занялась выпуском одежды для беременных, ведет популярный блог и даже читает собственный курс для молодых мам. К слову, на ее страничку в социальной сети Instagram подписано более 1,9 миллионов человек – такими результатами могут похвастать далеко не все из действующих отечественных звезд.

Судя по всему, в США у Александры Зверевой наладилась именно та жизнь, которая позволила остановить многолетнюю гонку за успехом.

Так, совсем недавно певица родила четвертого ребенка от своего третьего супруга – американца Дэна Уолброна, – свадьбу с которым артистка сыграла в начале этого года. Кроме того, весной молодожены вместе со своими детьми перебрались в новый, большой и светлый дом, чем Зверева охотно делилась со своими подписчиками в социальной сети.