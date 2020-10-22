Гарик Харламов и Кристина Асмус недоразвелись

Гарик Харламов и Кристина Асмус до сих пор не разведены, идет судебный процесс.

Об этом Гарик сообщил на Youtube-шоу своего коллеги Данилы Поперечного, отвечая на вопрос, как он пережил самый обсуждаемый развод страны.

По его словам, проходил он достаточно лайтово, поскольку, во-первых, это уже не первый развод в жизни Гарика, а во-вторых, потому что к нему они с Кристиной шли уже давно.

«Не было какого-то прецедента, мы просто поняли, что разные люди», – рассказал комик.

При этом, по его словам, неоднократно Гарик останавливал себя из-за дочери, поскольку в его семье отец хлопнул дверью и улетел в Штаты, когда Гарику было девять лет.

«Именно это и останавливало от радикального шага.

Ты смотришь на жену и понимаешь, что все. А потом смотришь на ребенка и говоришь себе: "Я не буду делать как батя"», – вспомнил Гарик.

Он предположил, что с этой мыслью сохраняет разваливающуюся семью огромный процент мужского населения России.

Говоря о медийных сплетнях, Гарик посетовал, что желтая пресса действует очень топорно и неинтересно, приписывая ему романы со всеми, с кем увидели на съемочной площадке или светском мероприятии. При этом Гарик поклялся, что никогда не был в отношениях с Яной Кошкиной.