"Бабушка еще свежа": Бабкина показала "голое" лицо без косметики

70-летняя певица удивила подписчиков тем, как выглядит без макияжа.

Надежда Бабкина выложила в Instagram фото домашнего чаепития, на котором присутствует ее сын Данила и возлюбленный Евгений Гор, который самостоятельно к ее приезду испек торт.

«Настоящее счастье – вернуться домой после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспеченного торта, приготовленного руками любимого человека. Здесь за столом собирается вся семья – дети, внуки… Дом – это место, где я набираюсь сил и энергии, это то место, куда я рвусь всей душой», – подписала снимок певица, ведущая программы «Модный приговор» на «Первом канале».

В комментариях, как водится, началась дискуссия. И если восторженные фанаты восхищались смелостью 70-летней Надежды Георгиевны, которая не побоялась показать «голое» лицо и выглядит очень свежо, то остальные подписчики принялись рассматривать стол, на котором стоит бутылка крепкого алкоголя и газировка.

«И как приятно видеть вас свеженькой без макияжа, очень легко и натурально», – похвалили певицу фолловеры.

«Торт, кола… а как же интервальное голодание и правильное питание?» – поинтересовались пользователи Сети.

Но самым частым вопросом подписчиков, большинство из которых женщины, стала просьба поделиться рецептом аппетитного торта, который находился по центру экспозиции.

СМИ же заинтересовал тот факт, что возлюбленный Надежды Евгений Гор поседел и выглядит взрослее своего пасынка, который на несколько лет старше самого Евгения.