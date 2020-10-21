"Беремяшка": Нюша снова засветила животик и спровоцировала новые слухи о беременности

Известная российская певица Нюша не так давно опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пару довольно стильных снимков. На этих фото артистка позирует в черном платье мини, надев поверх него такого же цвета кожаную куртку, лишь слегка приспустив ее плечи. Дополнить образ знаменитость решила стильными аксессуарами и прической.

Судя по всему, по задумке Нюши, ее подписчикам в этом посте предлагается назвать, какое фото, на их взгляд, является более удачным. «1 или 2», – гласит короткая подпись самой артистки к этой публикации. Между тем в комментариях под этим постом началась самая настоящая дискуссия, которая совсем не касается новомодного лука артистки, показанного на фото.

И если большая часть поклонников и подписчиков Нюши сначала принялась обсуждать ее вид на представленных снимках, активно голосуя за тот или иной кадр, а также отмечая, что артистка «прекрасна на каждом из фото», то позднее в комментариях появились те, кого можно назвать чуть более внимательными.

Некоторые из фанатов исполнительницы обратили внимание на то, что под черным платьицем уже просматривается заметно округлившийся животик, а потому повернули дискуссию именно в это русло.

«Мне одно показалось, что она беременна?», «Второй малыш на подходе?», «Беремяшка», – пишут пользователи.