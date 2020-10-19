"Ожирелый фрик": Вассерман о своих съемках в рекламе мужского нижнего белья

Анатолий Вассерман впервые высказался о предложении стать лицом модного бренда.

В СМИ появилась новость о том, что Анатолий Вассерман скоро попробует себя на модельном поприще и станет лицом новой коллекции мужского нижнего белья известной марки. Сообщалось, что со знаменитым эрудитом уже даже заключен контракт о сотрудничестве и скоро состоится фотосессия.

Корреспондент Sobesednik.ru связалась с самим Анатолием, чтобы спросить его об этом напрямую. Мы хотели поздравить Вассермана с интересным рабочим предложением. Но не успели – Анатолий тут же заявил, что поздравлять его совершенно не с чем.

– Эту новость опубликовало одно дезинформационное агенство – сайт шуточных фантазий, – сказал нам 67-летний победитель многих интеллектуальных игр. – Но должен заметить, в данном случае не такое уж это и преувеличение.

Дело в том, что сейчас несколько западных компаний под давлением нынешней борьбы за равные права без равных обязанностей действительно пригласили в качестве лиц их фирм разных, мягко говоря, странных людей.

Насколько мне известно, ту фирму, в которую «сватали» меня, будет рекламировать ожирелый трансгендерный афроамериканец.

– Если бы вам все же поступило такое предложение, вы бы согласились?

– Не уверен. Дело в том, что я действительно довольно много снимаюсь в разной рекламе, но я рекламирую только то, чем сам пользуюсь или чем мог бы пользоваться, если бы обстоятельства в моей жизни сложились бы иначе.

Скажем, я рекламирую один из видов электронагревателей, а у меня самого отопление дома осуществляется совершенно на иных устройствах. Но я ознакомился с этой продукцией и пришел к выводу, что при другом раскладе я мог бы ее использовать. Так вот стиль компании, о сотрудничестве с которой появилась шутливая новость, абсолютно не мой. Поэтому вряд ли бы я стал рекламировать этот бренд. Если только они бы создали одежду специально под мой вкус...

Вассерман добавил, что фотомоделью в своей жизни он уже был. И опыт этот был весьма успешен. Так что его уже ничем не удивишь.

– Меня раз десять приглашали в качестве фотомодели на вечеринки журнала Playboy, – напоминает Анатолий. – На тех мероприятиях всегда собиралось очень много желающих сфотографироваться на моем фоне.