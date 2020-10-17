Диана Гурцкая потеряла отца

Вчера стало известно о кончине отца заслуженной артистки. Гуде Гурцкая было 92 года. Семья Гурцкая, особенно Диана, находятся в глубоком горе, ведь они даже не смогут проститься с близким.

Отец Дианы гостил у старшей сестры певицы в Грузии, с тех пор он так и не смог вернуться в Россию, ведь с марта, как известно, по всему миру, всвязи с пандемией, проблемы с перелётами и въездами в другие страны. Сейчас въезд в Грузию возможен, в основном, только для граждан Грузии, ко всему прочему, приезжие должны отсидеть в карантине как минимум восемь дней. Для певицы смерть отца стала страшным ударом, она до сих пор переживает из-за кончины мамы, которая ушла от рака много лет назад.

Приносим соболезнования Диане Гурцкая, всем родным и близким ушедшего.