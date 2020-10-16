"На тот момент мне исполнилось 18": Гросу прервала молчание о романе с Лепсом

Известная украинская певица Алина Гросу в 2016 году довольно быстро попала в мейнстрим благодаря продюсерскому центру Григория Лепса. В то же время уже в 2018-м сотрудничество между ними прекратилось, и Гросу отправилась в сольное плавание, заявив, что продюсер хотел от нее исполнения композиций в стиле «шансон», что ей не совсем подходит.

С тех пор прошло уже больше двух лет, а поклонники до сих пор активно обсуждают реальные причины разрыва этого творческого союза. Более того, в свое время на фоне этой дискуссии даже появился слух о том, что между юной исполнительницей и 58-летним певцом и продюсером в свое время был полноценный роман. Остроты ситуации добавлял и тот факт, что сама Алина Гросу все это время отказывалась комментировать эту информацию, однако недавно все же прервала молчание.

«Никаких романтических отношений с Григорием Лепсом у нас не было никогда. Мы всегда были в тесных дружеских отношениях. Я ему говорила: Григорий Викторович, вы мне как отец, спасибо вам, вы такой прекрасный. И он это нормально воспринимал. Тогда я была очень наивной, маленькой – и у меня такие фразы иногда вырывались. К счастью, меня воспитали в своей семье так, что я ему искренне об этом говорила.

На тот момент мне исполнилось 18, он взрослый мужчина – но в голове у меня не могло повернуться по-другому: он был мне как отец. Я не знаю, что происходило в продюсерском центре Лепса у других, но меня оградили от всего этого», – заявила Алина Гросу в интервью Наталье Влащенко.