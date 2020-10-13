"Дом-2" оказался нерентабельным: продюсеры заявили о частичном закрытии проекта

Знаменитое реалити-шоу «Дом-2» воспитало немало известных телеведущих, певиц, шоуменов и прочих знаменитостей — взять хотя бы вышедших в свое время именно из этого проекта Ксению Собчак, Ольгу Бузову и других. Между тем, сам проект задумывался как площадка, где молодые люди смогут «построить свою любовь». С 2004 года шоу неизменно имеет высокие рейтинги, кроме того, за более чем полтора десятка лет существования «Дом-2» фактически превратился не только в кузницу кадров для сцены и других площадок, но еще и в эпицентр скандалов.

Ошеломительный успех программы в свое время даже мотивировал продюсеров открыть «филиал» проекта в настоящем райском уголке – на Сейшельских островах. Однако теперь создатели «Дома-2» приняли решение, которое вряд ли понравится участникам реалити под названием «Дом-2. Остров любви». Как оказалось, продюсеры приняли решение закрыть эту часть проекта. Уже на текущей неделе, как пишет «СтарХит», весь персонал и участники будут перевезены с Сейшельских островов в Москву, здесь же будет принято решение о том, кто останется в проекте, а кому укажут на дверь.

Около 9 месяцев участники шоу на островах провели практически взаперти. В их числе Алексей Купин, Сергей Захарьяш, Майя Донцова, Евгений Ромашов и многие другие. Покинуть территорию страны они не могли из-за пандемии, спровоцировавшей отмену рейсов и закрытие границ.

«Все в буквальном смысле устали друг от друга, от постоянных съемок и невозможности вернуться домой», — рассказал журналистам один из бывших участников телесъемки. По его словам, Юлия Белая с еще одной девушкой в какой-то момент даже не выдержали и сбежали, соврав организаторам, что им необходимо ненадолго отлучиться, а сами купили билеты за свой счет и вырвались на свободу. Позднее точно так же поступил один из операторов.

Впрочем, уже на этой неделе вся команда вместе с участниками будут перевезены в Москву, а сейшельская площадка «Дома-2» будет закрыта из-за нерентабельности. «Там стало просто нечего снимать, нет ни одного интересного сюжета. Ребята практически изжили себя, наскучили друг другу, они перестали ссориться и мириться. То есть, там вообще ничего не происходит, нет никаких изменений», — приводит портал слова своего собеседника.

По возвращении в Москву продюсеры примут решение, кто из звезд «сейшельского уголка» сможет продолжить свое участие на основной площадке проекта, а кто будет выдворен из программы и будет вынужден искать себе работу. Также собираются поступить и с техперсоналом, многим сотрудникам придется искать себе новое место.