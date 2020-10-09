"Жуткий оскал!": Бабкину жестко высмеяли за лошадиное фото на обложке новой книги

Надежда Бабкина прорекламировала книгу воспоминаний и напоролась на шквал критики из-за огромных зубов на обложке.

Певица объявила в Instagram о старте предзаказа на свою новую книгу «Модная, народная», выложив в социальную сеть обложку. По ее словам, это будет книга воспоминаний.

– Мои дорогие! Взять в руки собственную книгу – это ни с чем не сравнимое чувство! Тут и волнение – как воспримут читатели мою исповедь, и трепет, и восторг... Все вместе! – доложила певица.

Пока неизвестно, что за «исповедь» будет внутри книги, но подписчики с удовольствием откомментировали обложку опуса.

Бабкина выглядит очень молодо: в куртке-косухе и с призывно приоткрытым ртом, обнажающим идеально ровные зубы. Фотограф явно сделал акцент именно на рот певицы.

Читатели тут же поинтересовались, не является ли книга рекламой стоматологии или пластического хирурга. «Ужасная обложка. Видно и морщины, и подтяжку. Куда смотрели редактора?» – спрашивали фолловеры.

«Жуть. Оскал такой!», «Ну рот-то надо было закрыть!», «Теперь ещё и писательница. А зачем так открывать рот? Похоже на рекламу очень дорогих зубов», «Хорошая ты баба, Надя! Но фаянс стоимостью квартиры во рту прям не производит позитив», – критические комментарии сыпятся на Бабкину один за другим.

Подписчики звезды посоветовали ей не отставать от жизни и, дабы поднять волну интереса к себе, срочно родить от суррогатной матери… или хотя бы принять участие в ледовом шоу. Так же они усомнились в том, что Бабкина расскажет в книге что-то новое после того, как недавно прошлась по всем телеканалам со своими откровениями: «Интересно, что нового можно в этом опусе прочесть, если она по всем каналам весь год гастролирует. Даже секрет, который лет 100 уже не секрет, на миллион обналичила».

Страшно даже представить первые рецензии пользователей сети после такого обсуждения обложки.

Ирония подписчиков в адрес Надежды Бабкиной вызвана последними нашумевшими новостями шоу-бизнеса: рождением сына у Яны Рудковской от суррогатной матери и выходом в свет книги бывшей жены Александра Кержакова – Миланы Тюльпановой, которая хоть и написала мемуары о своей тяжелой жизни с футболистом, но фамилию на обложке оставила двойную: Тюльпанова-Кержакова.