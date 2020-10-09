"Ослабла и реву": ковидное сердце Иды Галич разрывается от горя

У Иды Галич и ее мужа подтвердился коронавирус. Об этом Ида сообщила вчера поздно вечером, выпустив stories из очереди на КТ в больнице.

«Ребята, у нас с мужем ковид. Оказывается, попасть на КТ – это прямо квест», – написала ночью Галич.

Судя по хронологии тех же stories, ребята добрались до дома только в два часа ночи. И только сегодня сообщили о своем состоянии.

Ребенка пара отправила к родителям, которые не болеют, а за собакой смотрит их лечащий доктор, который уже переболел ковидом.

Ида очень переживает и периодически плачет, тоскуя по ребенку.

«Его отсутствие разрывает мое сердце. Я пересмотрела уже все видео и периодически нет-нет, да и зареву. Я невероятно соскучилась, но у меня такая слабость, что я даже час не смогла бы продержать этого карапуза на руках», – пожаловалась Галич в Instagram.

Фанаты бросились поддерживать любимицу, яжематери и собачники – критиковать.

«Серьёзно? Из-за такой ерунды расстались с ребёнком? Мы переболели всей семьёй, и дети тоже, они вообще этой фигни не чувствуют», – убеждают звезду подписчики.

«Собаки не являются переносчиками, максимум – можно заразить кота», – делятся знаниями фолловеры.

«Собак только не трогайте! Сколько раз уже сказали о том, что собаки не являются переносчиками ковида. Много людей с нездоровой психикой сейчас начнут избавляться от своих и не своих собак тоже», – волнуются комментаторы.