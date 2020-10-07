"Фигурка топ": Настя Ивлеева в нижнем белье поразила фанатов

Известная российская блогер, телеведущая и актриса Настя Ивлеева довольно часто радует своих поклонников свежими фотографиями. Однако снимки, которые знаменитость публикует на своей страничке в социальной сети Instagram, как правило, носят шуточный характер или относятся к рядовым событиям из жизни.

А вот фотографий в соблазнительных образах, даже еще и в полуобнаженном виде или в нижнем белье на страничке Ивлеевой довольно мало, а потому каждая такая публикация вызывает в рядах ее подписчиков настоящий взрыв эмоций. Так произошло и в этот раз. Анастасия опубликовала снимок, на котором позирует в соблазнительном белье бежевого цвета на белом фоне. «Доброе утро, что ли», – гласит короткая подпись артистки к этой публикации. Причем, судя по геометке, снимок был сделан во время отдыха на Мальдивах.

Разумеется, увидев этот снимок, поклонники телеведущей в буквальном смысле взорвались эмоциями и принялись оставлять под постом массу разнообразных комментариев, в основном, забрасывая Ивлееву приятными комплиментами и нахваливая ее точеную фигуру.

«Фигурка топ», «Какая нежная», «Говорила, что для тебя публиковать фото в нижнем белье – это слишком. А сама публикуешь», «Фигура бомба», «Мне бы такую фигуру», «Кому душу продала за такую красоту?», «Богиня», «Идеально», «Красотка», – пишут восторженные подписчики.