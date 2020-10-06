"Стану рабой за это платье!": Дана Борисова шокировала неожиданным признанием

Телеведущая Дана Борисова на днях блистала на «Первом канале» в уникальном платье. Теледива приняла участие в шоу Максима Галкина «Сегодня вечером». Дана в этот вечер была неотразима, украсив себя многочисленными камнями Сваровски.

– Я обожаю программу Максима Галкина «Сегодня вечером», – рассказывает Дана. – Всегда смотрю с удовольствием. Я понимала, что для съемок мне нужен красивый наряд. В интернете увидела у дизайнера Аники Керимовой роскошное платье, расшитое камнями Сваровски. И загорелась! Мы с ней были незнакомы, но я всеми правдами и неправдами нашла телефон Аники. Она согласилась предоставить мне наряд на эфир. В итоге все были в восторге от моего появления.

Клара Новикова сидела рядом и говорила: «Боже мой, Дана, какая ты красивая! Вся сияешь просто!» А сколько я комплиментов мне сделали присутствующие мужчины: Сергей Пенкин, Денис Клявер! Я уже давно таких приятных слов не слышала.

Дана признается: возвращать платье она не собирается. Блондинка планирует оставить его себе. Хотя цена наряда немаленькая: 150 тысяч рублей.

– Я позвонила дизайнеру и честно сказала: «Аника, я готова быть рабой, готова трудиться на плантации и делать все, что скажешь, но платье не отдам», – говорит Борисова. – Оно мне действительно очень понравилось! Аника обещала подумать.

Дана признается: несмотря на приличные гонорары, покупать дорогую одежду она себе не позволяет.

– У меня, конечно, есть в гардеробе дорогие шубы, на этом все, – продолжает Дана. – Я не могу большие деньги на наряды тратить. Все люди разные. Кто-то по вещам сходит с ума и дрожит, а я спокойна. Только платьем с камнями Сваровски загорелась.