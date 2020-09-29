"Пуль я не боюсь!": сын Никаса Сафронова собрался на войну в Нагорный Карабах

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин с ужасом наблюдает за военными действиями Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Знаменитый пианист собирается лично отправиться в неспокойное место. Он считает: с помощью высокой культуры ему удастся установить в Нагорном Карабахе мир.

– Я сейчас нахожусь на отдыхе в Турции, – рассказал в интервью Sobesednik.ru 250-килограммовый Лука. – Но уже завтра собираюсь поехать в Нагорный Карабах. Хочу там дать концерт во имя мира. Очень горько наблюдать за тем, что сейчас происходит. Сердце кровью обливается, когда я вижу, что люди убивают друг друга. В наше неспокойное время, когда бушует коронавирус, война ни к чему. Ее нужно немедленно остановить.

Сын Сафронова планирует представить полуторачасовую программу, состоящую из произведений великих классиков. В том числе – Рахманинова и Шопена.

– Пуль я не боюсь, - говорит Лука. – Потому что в пианиста, как известно, не стреляют. Он играет, как умеет. Я с помощью музыки хочу донести до людей главный посыл: нужно ценить жизнь и сохранять спокойствие.

Поддерживает ли желание сына выступить в Нагорном Карабахе Никас Сафронов, пока неизвестно. Надо отметить, что Лука Сафронов регулярно дает благотворительные концерты. Он выступал в Магнитогорске, где обрушился жилой дом, в Беслане, где террористы захватили школу, в Кемерово, где сгорел торговый центр.

– Когда выступаешь для людей, которые пережили большие трагедии, понимаешь одно: их затуманенные болью глаза становятся светлее, люди забывают на время о своем горе, – продолжает Лука. – Я надеюсь, что в Нагорном Карабахе будет так же.