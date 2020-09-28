"Какая убогая!": похожая на карлика Успенская вызвала жалость у подписчиков

Новое фото Любови Успенской, которое она выложила в Instagram, вызывало бурую эмоций у ее поклонников.

Певица позирует в крошечном желтом платье, которое носила, по признанию Успенской, еще ее дочка Татьяна. «Здесь нужен доктор, – считает один из подписчиков, убежденный, что так молодиться в возрасте Успенской – признак дурного вкуса. – Стареть надо достойно. Вы бы лучше с дочерью помирились. Это должна быть забота матери – наставлять ребенка на путь истинный».

«Не платье нужно одевать, а дочку спасать», – поддержали переживающие фолловеры.

Возмущение подписчиков Успенской, сидящей на столе с поджатыми ногами, вызвал и неестественно, по их мнению, миниатюрный вид звезды.

«Какая убогая! – написали в комментариях поклонники. – В этой позе вы похожи на карлика».

«Зачем эти трансформации в девочку подростка? – удивились фолловеры Успенской. – Не ваше это».