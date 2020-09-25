Стал другим человеком: резидент Comedy Club рассказал, как похудел на 31 кг

Андрей Аверин из комика-пухлячка превратился в настоящего красавца. Несколько лет назад изменения произошли так быстро, что многие поклонники не сразу и признали своего кумира.

– Максимально я похудел на 31 кг в течение 8–12 месяцев, отметка на весах достигала 128 килограммов. Помогла мне в этом не сторонняя и кем-то разработанная, а моя личная система питания, – рассказывает Андрей. – Даже не знаю, возможно, кроме меня, она больше никому и не подходит. Предпочитаю здоровую пищу, например рыбу и овощи, приготовленные на пару. Полностью исключаю фастфуд, сахар, мучное и прочий пищевой мусор типа кетчупа и майонеза. Питаюсь небольшими порциями через каждые три часа. За 45 минут до еды выпиваю 3 стакана теплой воды, примерно 45 градусов. За 4 часа до сна не ем вообще. Помимо правильного питания еще важен спорт: 3 раза в неделю я бегаю, 2 раза в неделю плаваю. Не всегда получается, но стараюсь. Еще делаю элементарные упражнения, вроде качания пресса. Ну и самый главный, нулевой пункт – это сила воли. Если вы захотите похудеть, то сделаете это. Повторюсь, я не сидел ни на каких диетах просто потому, что мне это было некомфортно чисто психологически. Я ел все, что можно, и жареное мясо, и другие не совсем постные вещи, но маленькими порциями. Да, я разработал определенный рацион, после которого понимал, что чувствую прогресс в снижении веса. Вот это и есть моя система. Понятно, что она с некоторыми допущениями, отклонениями, все-таки сложно четко придерживаться всех пунктов.

Я очень люблю, как готовит моя жена, она полностью понимает мою систему и всегда готовит так, как нужно, – продолжает Аверин. – периодически я ел ее пироги в рамках своего еженедельного так называемого читмила. После этого я устраивал себе разгрузочный день, питаясь низкокалорийными продуктами или проводя усиленную тренировку. Но в какой-то момент я понял, что от этих самых читмилов и пирогов тоже нужно отказаться. Я полностью исключил мучное. Сладкое я заменил фруктами, плюс ко всему жена их классно подает (девушка занимается приготовлением съедобных букетов. – Ред.).

– Как изменилась жизнь после расставания с лишним весом?

– Мне пришлось выкинуть весь свой гардероб, составленный из вещей от 58-го до 62-го размера. Стал носить модные, красивые вещи. Если раньше поиск хорошей вещи превращался в настоящую головоломку, то после похудения таких проблем не возникало. Я стал легче просыпаться, постоянно чувствовал прилив энергии. Да можно сказать, что ты не просто меняешься, а становишься другим человеком.