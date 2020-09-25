"Разоблачу гада!": взбешенный Андрей Разин подает в суд на "Первый канал"

Продюсер «Ласкового мая» разгневан ложной, по его мнению, информацией, прозвучавшей в эфире.

Продюсер и лидер группы «Ласковый май» не в первый раз конфликтует с «Первым каналом». В этот раз телеканал задел его за живое: в эфире новостей вышел репортаж, порочащий честь группы Разина, как утверждает Андрей.

Сюжет касался задержания лидеров псевдорелигиозной, по версии следствия, общины «сибирского бога» Виссариона. В эфире показали Вадима Редькина, одного из арестованных, представив его как бывшего барабанщика группы «Ласковый май».

Андрея Разина такая новость разгневала, ведь никакого Редькина, по его словам, он знать не знает.

– Думаю, этот Редькин выдавал себя за участника «Ласкового мая» из-за популярности нашей группы, – рассказал Sobesednik.ru продюсер. – Буду сотрудничать со следствием, чтобы этого гада разоблачили и наказали.

А то, что «Первый канал» не удосужился даже позвонить мне и спросить, является ли этот мошенник участником нашей группы, очень непрофессионально. Поленились, видимо.

После того, как я подал досудебную жалобу, они уже начали звать его рок-музыкантом. Сначала проверьте информацию, потом подавайте! Если представители канала не принесут публичные извинения, будем требовать опровержения и компенсацию в соответствии с законом.