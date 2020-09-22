"Растертый плевок": Артемий Троицкий разнес Баскова за клип в поддержку Лукашенко

Появление в Сети клипа «Любимую не отдают» с участием известных белорусских и российских артистов сразу же назвали акцией в поддержку действующего режима Александра Лукашенко в условиях сложившегося в Республике острого политического кризиса. Впрочем, и гадать в данном случае не пришлось, даже сама фраза, вокруг которой построена новая композиция, была не так давно озвучена лично белорусским лидером и в какой-то степени успела стать мемом для сторонников оппозиции и ориентиром для сторонником самого Александра Григорьевича.

Как бы там ни было, но несмотря на приличный видеоряд и довольно сильный эмоциональный настрой, которым делится со зрителем новое видео, сразу же появляются мысли о том, что речь идет именно об элементе пропаганды. Возможно, именно по этой причине известным российским певцам Филиппу Киркорову и Николаю Баскову, принявшим участие в съемках, в последние дни досталось немало критики.

Прокомментировал их участие в новом провластном клипе о Беларуси и известный российский журналист, критик и писатель Артемий Троицкий. Причем, как оказалось, Троицкий и саму песню считает ужасной, и ее главного фигуранта Александра Лукашенко «омерзительным», а вот мнение по поводу исполненных Басковым и Киркоровым ролей у него разное. К примеру, утверждает музыкальный критик, от Филиппа Бедросовича он подобного не ожидал и считает его участие в клипе огромной ошибкой. А вот Николаю Баскову от него досталось по полной, хотя, судя по риторике, уважения к этому артисту журналист не испытывал никогда.

«Я посмотрел первые 20 секунд клипа "Любимую не отдают", чтобы сразу убедиться, что песня ужасная. Самое омерзительное: основной фигурант этой песни — диктатор Лукашенко. И компания, и сочинение — все примерно находится на одном уровне. Художественный уровень крайне низок.

Это напоминает мне работу над корпоративным гимном: когда какой-нибудь очень богатый банк заказывает у известного композитора песню, а условный Басков ее поет на корпоративах компании. К слову, это очень доходно для артистов. В данном случае все то же самое, только мы имеем дело не с корпоративным, а с государственно-политическим заказом.

Я думаю, что белорусские артисты, которых в клипе 75%, работали бесплатно, потому что слово Лукашенко для них — приказ. Российские артисты, судя по всему, работали за большие деньги. Меня удивило присутствие в клипе одного единственного артиста — Филиппа Киркорова. Другие, в том числе Николай Басков, давно забыты.

Николай Басков — растертый плевок, он вообще не артист, не человек, он существо на побегушках, на подпевках. Он нигде не котируется, выживает только за счет того, что постоянно мозолит людям глаза на всяких сборных концертах. Киркоров же артист серьезный и самостоятельный. Он не марионетка, как Басков, он сам себе хозяин.

Киркоров всегда был достаточно наглым, он знал, где денег заработать можно, а где лучше этого не делать. Киркоров сделал нехарактерную для себя ошибку, очень зря он в это дело вписался. Возможно, ему сделали предложения, от которого, так сказать, нельзя отказаться», — заявил Артемий Троицкий в интервью Youtube-каналу «И Грянул Грэм».