"Надо двигать бедрами": Бузова рассказала, как реагирует на критику в "Ледниковом периоде"

Ольга Бузова рассказала Sobesednik.ru о первых впечатлениях от участия в знаменитом телепроекте.

Певица, актриса, телеведущая Ольга Бузова – одна из участниц нового сезона шоу «Ледниковый период». Ее партнером стал фигурист Дмитрий Соловьев. На площадке поговаривают: «Ольга тренируется больше всех». До участия в проекте Бузова даже не умела стоять на коньках. По словам одного из тренеров, первые дни на льду Ольга провела в обнимку с бортиками.

– Тренировки начались летом, – рассказала Sobesednik.ru Ольга Бузова. – Поначалу я ездила кататься через день, но сейчас поняла: если хочу добиться результата, работать надо каждый день. Как только у меня появляется время, я еду на лед. Плюс ко всему я столкнулась с такой сложностью: никогда не думала, что мой рост станет помехой. Поэтому неважно, который час, сколько у меня было съемок – я еду тренироваться.

Порой даже в час ночи отрабатывала с тренерами новые элементы, – признается Ольга.

Моя цель – показывать хорошие результаты, чтобы зрители, мой партнер и тренеры видели мои успехи. Единственный мой соперник – это я сама и мой страх.

– Какие сложности поджидали вас на льду?

– Все неудобно, не так, как в жизни: ноги надо ставить специальным образом, бедрами двигать – тоже. Этот вид спорта оказался очень сложным, мне все трудно, даже шнурки завязывать.

– Как реагируете на критику судей?

– К критике я отношусь с большим уважением, самый большой критик моей работы – я сама. Конечно, иногда я расстраиваюсь, ведь критиковать мы все любим и умеем. Но иногда хочется, чтобы тебя немножко похвалили. Те, кто в фигурном катании, прекрасно понимают, какой это каторжный труд.