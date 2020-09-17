Басков стал рэпером: новый клип Николая Баскова и Дани Милохина бьет все рекорды в Youtube

Четверть миллиона просмотров и 50 тысяч лайков за час: рэп от Баскова бьет рекорды в YouTube. О том, что Николай Басков собирается представить новый клип на совместный трек с молодым рэп-исполнителем Даней Милохиным, говорили многочисленные намеки в социальных сетях самого «золотого голоса» России. К примеру, немногим ранее на страничке Баскова в социальной сети Instagram появилась публикация с видеороликом, на котором Николай спел часть из новой песни, держа в руках своего нового питомца, применив к видео еще и довольно забавную маску.

Как бы там ни было, но никто не ожидал, что новый клип, в котором Басков попробует выступить в новой для себя роли рэпера, станет настолько популярным. Официальное видео к этому треку было опубликовано в YouTube чуть более часа назад, но на момент публикации этого материала успело собрать уже почти четверть миллиона просмотров и около 50 тысяч лайков.

Само видео, к слову, оказалось довольно коротким, однако оригинальная динамика, стильный видеоряд и качественный пост-продакшн делают свое дело. Пользователи в социальных сетях активно делятся ссылками и репостят ролик к себе на странички, не исключено, что на наших глазах рождается новый хит и претендент на тренды популярного видеосервиса.