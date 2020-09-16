"Просто пушка": знойная Рудова в ярком купальнике свела поклонников с ума

Известная российская актриса Наталья Рудова в последнее время стала реже публиковать откровенные снимки в соблазнительных купальниках, отдавая предпочтение несколько иным образам. Многие из поклонников артистки даже заскучали от отсутствия подобного разнообразия. Однако недавняя публикация на страничке знаменитости в социальной сети Instagram привела фанатов в восторг, а некоторых из них в прямом смысле свела с ума.

К новой публикации Рудова прикрепила снимок, на котором позирует в смелом, ярко-розовом бикини у грубой кирпичной стены. Дополнить этот соблазнительный образ актриса решила знойным взглядом в объектив камеры.

«Жарко», — гласит короткая подпись Натальи Рудовой под этим постом.

Поклонники, увидев новое фото в купальнике, сразу же признались, что давно ожидали от артистки чего-то подобного и принялись осыпать ее комплиментами.

«Просто пушка», «Какая знойная», «Прямо кукла», «Ну наконец фото в купальнике», «Как горячо», «Настоящая красавица», «Готова сводить мужчин с ума», — пишут восторженные подписчики Рудовой.