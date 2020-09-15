"Опять накидалась": актрису Наталью Рудову заподозрили в пьянстве из-за свежего видео

Известная российская актриса Наталья Рудова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram короткое видео, которое вызвало весьма неоднозначную реакцию ее подписчиков. Ролик, на котором артистка позирует в легком летнем платье с бокалом вина в руке, довольно быстро стал популярным, однако комментарии под ним сложно назвать позитивными. Более того, многие комментаторы откровенно заподозрили Рудову в пьянстве.

На указанном видео Наталья Рудова позирует в легком летнем платье желтого цвета с весьма откровенным декольте. Стоя в таком образе на берегу моря, знаменитость держит в руке бокал вина и соблазнительно всматривается в объектив камеры. «Море, небо, облака», – гласит ее короткая подпись к этому посту.

Между тем, подписчиков актрисы показанные кадры в восторг не привели, напротив, многие из них оставили комментарии, в которых обвиняют артистку в чрезмерном пристрастии к спиртному и задают неудобные вопросы по поводу внешности Рудовой.

«Опять накидалась», «Бухая на ветру», «Что-то слишком часто бухая и полуголая», «Вульгарно», «Губы уткой, бухло, тусовки. Иди работай», «Что с бровями?» – пишут удивленные подписчики Натальи Рудовой.